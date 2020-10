Dag Johan Haugerud får Nordisk råds filmpris 2020 for «Barn»

innenriks

I år er det den norske manusforfattaren og regissøren Dag Johan Haugerud som trekkjer det lengste strået, og det gjer han med filmen «Barn», som allereie har hausta mange prisar.

– Det er spesielt å vinne denne prisen. Berre éin film frå kvart land er nominert, så berre det å komme på lista over dei nominerte kjendest som å komme gjennom eit nålauge. Å vinne prisen er sjølvsagt ikkje noko mindre moro, også fordi berre éin norsk film har fått denne prisen før, seier Haugerud til NTB.

I 2016 fekk Joachim Trier prisen for filmen «Louder Than Bombs». På lista over mottakarar av Nordisk råds filmpris, som første gong vart delt ut i 2002, er det òg store filmprofilar som Pernilla August, Thomas Vinterberg og Lars von Trier.

Prisgrossist

Dette er ikkje den første prestisjetunge filmprisen Dag Johan Haugerud og «Barn» har vunne. Spelefilmen, som skildrar relasjonen mellom barn og vaksne, sette i år Amanda-rekord: Filmen, som var nominert i ti kategoriar, vann ikkje mindre enn ni av dei. I september fekk Haugerud Filmkritikarprisen for same filmen.

– Med «Barn» ville eg lage ein brei film med mange karakterar som står i ulike problemstillingar. Handlinga er plassert i eit gjenkjennbart middelklassesamfunn, forklarer filmskaparen om filmen, som også har sikra han fire Kanonpriser, og – ikkje minst – gjekk heilt til topps i kampen om millionprisen Dragon Award i Göteborg i februar, som beste nordiske spelefilm.

No vankar det altså ytterlegare heider til «Barn», som er produsert av Yngve Sæther og produksjonsselskapet Motlys.

– Dag Johan har ei høg stjerne i Noreg, men med denne filmen såg vi eit potensial til å nå langt ut. Ein pris som dette heng veldig høgt, og når han vinn han, er det fordi han klarer å seie noko sant og allment. Forhåpentleg er prisheideren med på å opne døra slik at Dag Johans filmar får eit endå større publikum, seier Sæther.

Haugerud har også før vore nominert til Nordisk råds filmpris, då med «Som du ser meg» i 2013.

Stille feiring

At «Barn» no blir sett pris på av nordiske filmkjennarar synest Haugerud er stas.

– Eg tenkjer jo på «Barn» som ein veldig «norsk» film, men at Norden-juryen liker han, handlar kanskje om felles referansar. Filmane mine handlar om menneske som har vakse opp i eit sosialdemokratisk samfunn, og han speglar korleis menneske som bur i slike samfunn, reagerer og oppfører seg.

Det å vinne pris etter pris i eit år der det ikkje blir dei heilt store prisfestane, synest filmskaparen er heilt greitt.

– Det passar meg i grunnen heilt bra, eg er ikkje så glad i sånne store seremoniar. Så i kveld feirar eg på stille og roleg vis, seier han til NTB.

– Friskt og ekte

Produsent Yngve Sæther seier at dei mange filmprisane til «Barn» i år, handlar om heilt spesielle kvalitetar hos regissør-makkaren.

– Dag Johan jobbar svært grundig med å skape gode og truverdige dialogar. Der utmerkjer han seg verkeleg. Han gir oss høve til å bli godt kjent med karakterane. Vidare lagar han gjenkjennelege univers som likevel klarer å overraske oss. Filmane hans er som livet sjølv, du veit ikkje kva som skjer, og alt kjennest friskt og ekte.

Nordisk råds filmpris vart etablert i 2002. Prisen blir delt ut av Nordisk råd til manusforfattarar, regissørar og produsentar i dei nordiske landa.

Prisen på 350.000 danske kroner blir delt likt mellom manusforfattar, regissør og produsent.

(©NPK)