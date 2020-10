Frp varslar kamp mot avgifter i nytt programutkast

innenriks

Programkomiteen har ikkje talfesta løfta. Men det samla skatte- og avgiftstrykket skal ned, og ifølgje komitéleiar Sylvi Listhaug blir det snakk om eit kutt på milliardar.

– Viss du skal komme ned på svensk nivå, som bør vere eit mål i neste stortingsperiode, så er det jo snakk om milliardar, seier Listhaug til NTB.

Det er spesielt grensehandelen mot Sverige ho vil til livs. I programutkastet blir det fastslått at avgiftene på varer som er utsette for grensehandel, må «harmonere med nivået i våre naboland».

Eit anna angrepspunkt er bilavgiftene. Programkomiteen går inn for betydelege kutt i drivstoffavgifta og omregistreringsavgifta.

Samtidig gjer komiteen det klart at avgiftskutt blir viktigare enn skattelette framover.

Programkomiteen foreslår òg å redusere og på sikt avvikle formuesskatten og hindre gjeninnføring av arveavgifta.

– Det som er viktig for oss å seie no, er at vi ønskjer å prioritere avgiftsreduksjonar, seier Listhaug.

– Det handlar om at avgifter er det som rammar mest for dei som har minst.

