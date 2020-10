Gjenopptaking i Baneheia-saka tidlegast avklart i november

innenriks

– Neste møte er 24. til 26. november. Eg veit ikkje når saka blir ferdig, men det blir i alle fall ikkje før det, seier leiaren av kommisjonen, Siv Hallgren, til NTB tysdag.

I sitt førre møte, som starta 13. oktober og varte i tre dagar, kom ikkje kommisjonen med nokon konklusjon om Baneheia-dømte Viggo Kristiansens sjette krav om gjenopptaking skal takast til følgje.

Då sa Hallgren til VG at dei håpa å komme langt i å belyse saka.

Kristiansen og kameraten Jan Helge Andersen vart i 2001 dømde for å ha valdteke og drepe Lena Sløgedal Paulsen (10) og Stine Sofie Sørstrønen (8) i Baneheia i Kristiansand.

Kristiansen vart dømt til 21 års forvaring, medan Andersen vart dømd til 19 års fengsel. Sistnemnde vart lauslaten i januar 2016.

Andersens DNA vart funne på åstaden, men det finst ingen fellande bevis mot Kristiansen. Han vart funnen skuldig på grunn av det samla bevisbiletet i saka.

Kommisjonen skal avgjere om det er nye omstende i saka som kan forandre på dommen som vart kunngjord i Agder lagmannsrett i 2002.

Kristiansens siste krav om gjenopptaking kom i 2017. Forsvararen hans Arvid Sjødin har reagert på at kommisjonen framleis ikkje har konkludert.

– Vi meiner at tre år med vegring viser uvissa i saka, og at det viser at det finst rimeleg tvil. Vi veit ikkje kvifor dei er redde for at Viggo Kristiansen skal få prøvd saka si på nytt, har han uttalt til TV 2.

