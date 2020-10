Høie om aukande Oslo-smitte: – Mykje tyder på at dei skulle ha stramma inn tidlegare

innenriks

– Det er mykje som tyder på at ein skulle ha stramma inn kraftigare tidlegare i Oslo, og det er ein lærdom å ta med seg, seier helseminister Bent Høie (H) til NTB.

I slutten av september innførte Oslo fleire strenge koronatiltak. Då kom det mellom anna påbod om munnbind i kollektivtransporten når ein ikkje kan halde ein meters avstand og avgrensing på ti personar i private samankomstar.

Det kom etter at smitten i Oslo hadde auka kraftig etter sommaren. Samtidig hadde Høie vore ute og trua med å overstyre oslobyrådet dersom dei ikkje innførte hardare tiltak for å få bukt med smitten.

Unntaket som ikkje stadfestar regelen

Likevel har smitten auka også etter innstrammingane. Dei to siste vekene i september testa i snitt 45 personar i Oslo positivt på koronaviruset kvar dag. I dei 14 dagane fram til søndag førre veke var det i snitt 52 positive prøver om dagen.

Måndag offentleggjorde derfor byrådsleiar Raymond Johansen ei rekkje nye lokale koronainnstrammingar. Kort tid etter kom regjeringa med fleire nye nasjonale koronainnstrammingar, mellom anna fjerning av unntaket for karanteneplikta for utanlandske arbeidarar frå raude EU-land.

Høie har tru på at dei nye nasjonale tiltaka kan bidra til å dempe smitteauken vi har sett i Noreg den siste tida.

– Smitteauken i Oslo etter at det vart stramma inn i slutten av september, er unntaket som ikkje stadfestar regelen. For alle andre stader i Noreg har strengare tiltak verka, seier Høie.

Johansen: – Burde ikkje opna for reiser

Byrådsleiar Raymond Johansen (Ap) slår tilbake mot kritikken frå Bent Høie om at oslobyrådet burde ha stramma inn tidlegare.

– Regjeringa burde ikkje opna opp for reiser til store delar av Europa i sommar. Og dei burde stramma inn overfor arbeidsinnvandrarar mykje tidlegare. I etterpåklokskap er det lett å finne slike døme, seier Johansen, og held fram:

– Sjølv synest eg det er ganske uinteressant akkurat no. Evalueringa får vi ta seinare. No er det viktig at vi konsentrerer oss om kva tiltak som kan ha effekt ut frå den smittesituasjonen vi ser i Europa og Noreg no.

Helseminister Bent Høie understrekar at han er fornøgd med koronatiltaka Oslo innførte måndag.

– Oslo har følgt råda dei har fått til punkt og prikke med tiltaka dei innfører no, seier Høie.

