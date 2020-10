Legevakta i Bergen fullbooka for koronatesting, lange køar ved drop-in

innenriks

Det er ingen ledige testtimar hos Bergen legevakt tysdag. Også onsdag er i ferd med å fyllast opp, opplyser Bergen kommune i ei pressemelding.

– Pågangen for å teste seg for korona på Bergen legevakt er for tida stor. Vi oppmodar derfor publikum til å teste seg på drop-in stasjonen i Fyllingsdalen i dag (tysdag), seier fungerande legevaktsjef Annette Corydon.

Men også der er pågangen stor.

Parkeringsvaktene seier til Bergensavisen at dei anslår tre timars ventetid for køyrande til drop-in-test på Spelhaugen. Dei har bede politiet om hjelp til å handtere køen.

Måndag opplyste Bergen kommune at det var påvist ni nye koronatilfelle det siste døgnet. Totalt har 1.882 personar fått påvist koronavirus gjennom pandemien, ifølgje oversikta til Bergen kommune.

Byrådet i Bergen skal tysdag ettermiddag presentere nye tiltak i kampen mot korona i byen.

