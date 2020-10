Matias Faldbakken og Bjørn Esben Almaas nådde ikkje opp til nordisk litteraturpris

innenriks

Faldbakken var nominert med den frå før prislønte romanen «Vi er fem», medan Almaas' roman «Den gode vennen» òg kjempa om prisen. Tysdag kveld vart det klart at Fagerholm stakk av med prisen for romanen «Hvem drepte Bambi?».

Likevel har Forlaget Oktober god grunn til å juble. Forlaget gir ut bøkene til finlandssvensken på norsk.

– Fagerholm er ein av dei aller fremste finlandssvenske forfattarane. Ho har vore nominert til denne prisen fleire gonger. «Hvem drepte Bambi?» er ein mørk, urovekkjande og tankevekkjande roman – det er sterk lesing, sa forslagssjef Ingeri Engelstad til NTB i samband med nominasjonen.

Og korleis forlaget skal feire prisen? Tidlegare i veka varsla Engelstad sjampanje og «kanskje nokre sigerstrinn».

Norsk film heidra

Tysdag kveld vart det òg klart at den norske filmen «Barn» får Nordisk råds filmpris. Bak den står manusforfattar og regissør Dag Johan Haugerud og produsent Yngve Sæther.

Biletboka «Vi er løver!» av den svenske forfattaren Jens Mattsson og den finske illustratøren Jenny Lucander vann Nordisk råds barne- og ungdomslitteraturpris. Ane Barmens ungdomsroman «Draumar betyr ingenting» og «Når er jeg gammel nok til å skyte faren min?» av Åse Ombustvedt og Marianne Gretteberg Engedal nådde dermed ikkje opp.

Finland kunne òg juble for musikkprisen. Den gjekk til komponisten Sampo Haapamäki for verket «Konsert for kvarttoneklaver og kammerorkester». Dei norske håpa i denne kategorien var Ørjan Matre med «Lyriske stykker» og Trond Reinholdtsen med «Theory of the Subject».

Digital prisfest

Jens-Kjeld Jensen frå Færøyane fekk miljøprisen for den store innsatsen sin for å setje søkjelyset på mangfaldet i den færøyske naturen. Han har vore med på å kartleggje over 350 nye artar på øygruppa. Biologiprofessor Dag O. Hessen ved Universitetet i Oslo var nominert til prisen.

Vinnarane får prisstatuetten «Nordlys» og 350.000 danske kroner, som svarer litt til over 500.000 norske kroner.

Prisane blir overrekte i samband med den årlege sesjonen til Nordisk råd, men koronapandemien sette ein stoppar for sjølve prisutdelinga på Island. Dermed var det duka for ein digital prisfest i staden.

