Oslo har høgast bukostnader

Det er ein auke på 12,71 prosent frå 2018 (146.624 kroner) til 2019. Den gjennomsnittlege innbyggjaren i Noreg må til samanlikning ut med 116.392 kroner i året.

Små summar skil dei andre store byane i Noreg. Bergensarane betaler 122.548 kroner for å bu, medan Tromsøs innbyggjarar betaler 122.013 kroner i snitt. I Trondheim må dei ut med 120.913 kroner.

Den billegaste kommunen er Lavangen i Troms, der bukostnadene i fjor låg på 82.013 kroner.

– Med denne indeksen viser Huseierne at dei styresmaktbestemte kostnadene ved å bu har auka kraftig dei siste åra. Vi forventar at regjeringa, Stortinget og kommunane no bidreg med det dei kan for å bremse denne utviklinga, slik at ikkje vanlege folk får endå høgare bukostnader, seier generalsekretær Morten Andreas Meyer i Huseierne.

Landsforbundet har laga eit verktøy der brukaren kan skrive inn kommunenamnet og få opp informasjon om korleis det står til i kommunen det blir søkt etter.

Samfunnsøkonomisk Analyse har laga ein prognose for bukostnader for perioden 2020–2023.

I 2021 blir det venta ein vekst i bukostnadsindeksen på 2 prosent, 3 prosent i 2022 og 6 prosent i 2023. Bukostnadsindeksen blir rett nok venta å ha ein tydeleg nedgang på 12 prosent i 2020. Dette kjem av lågare rentekostnader, energikostnader og eigedomsskatt.

Trass i nedgangen i bukostnadsindeksen, aukar kommunale avgifter med 6 prosent, vedlikehaldskostnader med 4 prosent og forsikring med 3 prosent.

