– Det er ikkje grunn god nok at heimekontor er upraktisk, terskelen går der heimekontor ikkje er praktisk mogleg, seier kommunikasjonssjef Hanne Gjørtz i Oslo kommune i ein e-post til E24.

Frå torsdag klokka 12 blir det innført eit påbod om heimekontor i Oslo. Under påbodet skal arbeidsgivarar kunne «dokumentere at de ansatte har fått beskjed om at de skal ha hjemmekontor så langt praktisk mulig.».

Hanne Gjørtz er klar på at avgjerda skal forståast strengt av bedriftene, og åtvarar mot å prøve å omgå heimekontorpåbodet.

– Regelverket om heimekontor er fastsett med heimel i smittevernlova og må følgjast av alle arbeidsgivarar i Oslo, seier Gjørtz.

