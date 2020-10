Ungdomsskule ber 400 elevar oppføre seg som om dei er i karantene

innenriks

Etter at Sandgotna ungdomsskule i Loddefjord avdekte elleve smittetilfelle, vart alle elevar måndag sende heim frå skulen.

Rektor Stein Larsen ber no alle elevane agere som om dei er i karantene, skriv Bergens Tidende.

– Konkret kan det vere å redusere kontakt med andre, ikkje besøkje venner, ikkje henge på butikken eller andre stader, seier Larsen.

Larsen omtaler situasjonen som uoversiktleg. Per tysdag er det 15 smitta ved skulen. Skulen skriv på nettsida si at dei ventar at det blir fleire smittetilfelle.

