250 tilsette ber Raja svare på kva som skjer med Nationaltheatret

innenriks

Nationaltheatret har i dag eit ope brev til kulturminister Abid Raja (V) på trykk i Aftenposten. Der ber dei tilsette om svar på kva som skjer med Nationaltheatret når det skal rehabiliterast.

Hausten 2021 flyttar teateret ut av bygget på Johanne Dybwads plass i Oslo. Det bekymrar dei tilsette at det enno ikkje er klart kvar dei skal spele teater dei fem til seks åra rehabiliteringsarbeidet er planlagt å ta.

Teateret skriv at lite har skjedd på dei to og eit halvt åra som har gått sidan regjeringa bad Kulturdepartementet finne ei løysing for kvar teateret skal vere. Tidlegare i år fekk teateret beskjed om at dei likevel ikkje skal til Munchmuseet.

No ber dei kulturministeren komme på banen med svar.

(©NPK)