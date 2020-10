31 nye smitta i Bergen siste døgn

innenriks

Blant dei som er registrerte smitta onsdag, er 18 i aldersgruppa 20–29 år.

– Aldersspennet er frå 13 til 96 år. Fire blir mistenkte å ha vorte smitta i utlandet eller andre kommunar. Fem har ukjend smitteveg, skriv Bergen kommune i ei oppdatering på nettsidene sine.

Tysdag innførte byrådet i Bergen strengare koronatiltak med forbod mot private samankomstar med meir enn ti personar, påbod om munnbind i kollektivtrafikken og legitimeringskrav i utelivet.

Byrådet opplyste òg at det rekordhøge smittetalet tysdag truleg er meir korrekt om det blir fordelt over to døgn.

