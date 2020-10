Dødsbrannen i Moelv: Døydde truleg av stump vald før brannen starta

innenriks

Politiet opplyser at den førebelse obduksjonsrapporten viser at den eine mannen var død før brannen starta, og at fleire av skadane er i samsvar med stump vald.

Det er tidlegare kjent at politiet har teke ut sikting mot den andre mannen som vart funnen død etter brannen 30. september.

Politiet meiner dei står overfor eit drap og eit sjølvdrap.

DNA-funn

Sjølve drapet meiner politiet skal ha skjedd i ei leilegheit i Gjøvik sentrum, der sikta har tilknyting, opplyser Innlandet politidistrikt i ei pressemelding onsdag.

I leilegheita har politiet gjort funn av blod frå den avdøde mannen. Der er det òg funne DNA som stammar frå både sikta og den drepne.

Den drepne mannen vart truleg frakta frå Gjøvik til næringsbygget i bilen til sikta, skriv politiet i meldinga.

Ukjent motiv

Begge dei to som vart funne døydde i brannruinane i Moelv, var busette i Gjøvik kommune. Dei to var kjende, og politiet trur motivet kan ha ein samanheng med ei konflikt mellom dei.

– Sidan begge er døde vil vi truleg ikkje få full klarleik i motivet. Politiet meiner sikta var åleine om drapshandlinga, skriv politiet i meldinga.

Vidare opplyser politiet at dei ventar på analysar for å fastslå den endelege brannårsaka i næringsbygget. Etterforskinga tilseier at det var sikta som starta brannen og at han var åleine om det.

