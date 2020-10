Dei første kulturmillionane er på veg

innenriks

Kulturrådet har ferdigbehandla 21 av totalt dei 120 søknadene som er komne inn sidan fredag 23. oktober.

– Eg er glad for at kultursektoren har vore så raske med å søkje midlar, og for at vi kan få ut dei første utbetalingane så raskt, seier direktør Kristin Danielsen i Kulturrådet i ei pressemelding.

Kurt Nilsen, Wenche Myhre, Bjørn Eidsvåg og kammerfolktrioen Slagr er blant dei som har fått godkjent søknadene sine.

Stimulusordninga har ei ramme på 500 millionar kroner og har som mål å halde liv i den norske kultursektoren gjennom koronapandemien. Ei liknande ordning er foreslått vidareført til våren neste år.

(©NPK)