EU-kommisjonen: Feil i trygdesaker sidan 1994

innenriks

Også overvakingsorganet Esa legg til grunn ei anna tolking enn norske styresmakter og støttar konklusjonen frå Nav-utvalet, skriv Rett24.

Førre veke vart det kjent at Noreg i eit innlegg til Efta-domstolen står fast på at det går eit vesentleg skilje i Nav-saka i 2012. Det er i strid med konklusjonen frå Nav-utvalet, som la til grunn at retten til å ta med trygdeytingane til EØS-området følgjer direkte av retten til fri rørsle, slik at feilen har vore der heilt sidan EØS-avtalen vart etablert i 1994.

No legg òg EU-kommisjonen og Esa til grunn at regelen om fri flyt av tenester i artikkel 36 i EØS-avtalen dekkjer retten til å ta med ytingar på ferie. Ein stat kan berre nekte stønadsmottakarar å ta med ytingane dersom det er eit heilt konkret behandlingsopplegg som ikkje kan følgjast under utanlandsopphaldet.

– Kommisjonen gir rett til dei som har meint at EØS-avtalen heile tida har vore til hinder for dei norske reglane, seier professor Hans Petter Graver til Rett24.

Efta-domstolen i Luxembourg er kopla inn i saka fordi Høgsterett har bede domstolen om å komme med ei rådgivande tolking i ei av straffesakene som blir omfatta av trygdeskandalen som vart rulla opp i fjor.

Ei munnleg høyring i Efta-domstolen er planlagd 26. november.

