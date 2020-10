Elevane på mellomtrinnet er mindre motiverte for skulearbeidet enn tidlegare

innenriks

I dag publiserer Utdanningsdirektoratet den siste av tre rapportar om resultata frå Elevundersøkinga 2019.

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der elevar frå 5. trinn til ut vidaregåande får seie meininga si om forhold som er viktige for å lære og trivast på skulen. Undersøkinga vart gjennomført i 2019, altså før heimeskule vart ein del av skulekvardagen.

Resultata frå undersøkinga er stort sett stabile over tid og viser at elevane trivst på skulen.

88 prosent av elevane som har svart på Elevundersøkinga 2019 trivst godt eller svært godt på skulen.

Minkande motivasjon på mellomtrinnet

Elevundersøkinga 2019 viser likevel ein nedgang i motivasjonen til elevane på 5., 6. og 7. trinn.

Elevane har vurdert eigen motivasjon på ein skala frå 1-5, der 5 er høgast.

På 7. trinn har motivasjonen til elevane gått ned frå 3,98 i 2016 til 3,78 i 2019. På 6. trinn har motivasjonen til elevane minka frå 4,05 til 3,83, og på 5. trinn har motivasjonen til elevane gått frå 4,10 til 3,88.

Lærarundersøkinga viser same tendensar

Lærarundersøkinga 2019 viser at lærarar meiner at det har skjedd eit fall i motivasjonen til elevane, både i barneskulen og i ungdomsskulen.

Undersøkinga er frivillig og svarprosenten er låg, men forskarane bak rapporten meiner ho likevel kan gi ein indikasjon på korleis lærarar generelt vurderer læringsmiljøet til elevane.

– Det bekymrar oss at vi ser tendensar til ei negativ utvikling i motivasjonen til elevane, samtidig som lærarane melder om det same. Det er likevel viktig å understreke at det generelt sett ikkje er slik at norske elevar er umotiverte, og i ungdomsskulen og i vidaregåande ser vi ikkje den same nedgangen som på mellomtrinnet, seier direktør Hege Nilssen i Utdanningsdirektoratet.

(©NPK)