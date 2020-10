FHI og Helsedirektoratet var usamde om koronatiltak

innenriks

Ifølgje Dagbladet kjem dette fram i interne rapportar. Avisa skriv at Folkehelseinstituttet reagerte sterkt på at Helsedirektoratet foreslo å gjere soner i Noreg raude og meinte denne terskelvurderinga ikkje er berekna på mindre, geografiske området.

Dei to organa hadde i tillegg tilsynelatande svært ulik forståing av smittesituasjonen her i landet no. FHI og direktør Camilla Stoltenberg meinte det er lågt sannsyn for auka smittespreiing på nasjonalt nivå, medan Helsedirektoratet og direktør Bjørn Guldvog meinte at Noreg ved framleis smittestigning «ikke nødvendigvis er veldig mange uker unna en situasjon som er mer lik inngangen til mars måned», skriv Dagbladet.

FHI leverte tilrådingane sine laurdag, medan Helsedirektoratet følgde opp søndag. Som svar på Helsedirektoratets rapport, skriv FHI-direktør Camilla Stoltenberg dette:

– Vi meiner det vil vere klokt å bruke nokre dagar på å komme fram til formålstenlege løysingar som befolkninga forstår og etterlever.

Regjeringas nye og skjerpa koronatiltak vart lagt fram måndag, altså dagen etter.

(©NPK)