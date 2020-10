innenriks

Samtidig blir det innført ei særleg aktsemdsplikt for rullestolbrukarar, som i praksis betyr at dei må køyre i tilnærma gangfart og halde «god» avstand til fotgjengarar ved forbikøyringar, ifølgje kanalen.

Den auka fartsgrensa for elektriske rullestolar og skuterar kjem mellom anna etter ein underskriftskampanje for dette.

Hevinga av fartsgrensa kjem også trass i at Vegdirektoratet, Nav og Helsedirektoratet har åtvara mot dette. Dei meiner at høgare fart aukar faren for ulykker.

