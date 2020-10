Hovudindeksen på Oslo Børs fall over 3 prosent

innenriks

Ifølgje E24 har hovudindeksen no falle med 6,89 prosent hittil denne veka.

Børslokomotiva DNB og Equinor fall med høvesvis 4,3 og 2,7 prosent og bidrog saman med ein fallande oljepris til nedturen.

Også dei andre større selskapa på hovudindeksen gjekk kraftig ned, Telenor med 3,1 prosent og Adevinta med 1,5 prosent.

Verst gjekk det ut over ID-selskapet Idex Biometrics, som fall med 15,6 prosent, medan Norwegian stupte med 11,2 prosent. Elkem og XXL fall med høvesvis 10,3 og 10 prosent.

Det einaste selskapet på hovudindeksen som faktisk gjekk fram onsdag, var elektronikkselskapet Kitron, som steig med 0,2 prosent – og med svært liten handel og lita omsetning.

Ved børsslutt vart eit fat nordsjøolje omsett for 38,94 dollar fatet, ei nedgang på 4,3 prosent. Oljeprisen fall også kraftig på den internasjonale marknaden, og i London vart nordsjøolje av Brent-kvalitet for levering i desember selt for 39,42 dollar, ein nedgang på 4,6 prosent. West Texas Intermediate (amerikansk lettolje) vart seld i New York for 37,44 dollar midt på dagen, ein nedgang på 5,4 prosent.

Også dei tonegivande europeiske aksjeindeksane opplevde ein blodraud onsdag. Dax 30-indeksen i Frankfurt fall med så mykje som 4,3 prosent, medan CAC 40 i Paris nøgde seg med eit fall på 3,7 prosent. I London fall FTSE 100 med 3 prosent.

Uvissa rundt utviklinga av koronapandemien pregar òg dei viktigaste amerikanske aksjeindeksane. Seint onsdag formiddag var fallet på omkring 3 prosent.

Industriindeksen Dow Jones hadde ved 11-tida, lokal tid, falle omkring 3,1 prosent, den breie S&P 500-indeksen hadde eit tilsvarande fall, rundt 3,1 prosent, medan teknologiindeksen Nasdaq fall nesten 3 prosent.