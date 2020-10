Ikkje sidan 2006 har nordmenn ete mindre kjøtt

innenriks

Kvart år sidan 2015 har kjøttforbruket i Noreg gått ned, og ikkje sidan 2006 åt nordmenn i snitt mindre kjøtt enn i fjor.

Det kjem fram i ein ny rapport frå Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio) som kjøttbransjens fag- og forskingssenter Animalia legg fram onsdag, skriv Nationen.

Det er særleg forbruket av raudt kjøtt som går ned. I fjor åt vi i snitt 0,7 kilo mindre raudt kjøtt enn året før, noko som er ein nedgang på 1,9 prosent.

Det samla forbruket av kjøtt gjekk ned 0,1 kilo per person i fjor.

– Årsaka til at totalforbruket ikkje har gått meir ned er at forbruket av kvitt kjøtt, spesielt kylling, har auka dei siste åra. Ein annan grunn kan vere at diskusjonane rundt kjøttforbruk, miljø, klima og berekraft kan ha påverka kjøttforbruket noko, seier administrerande direktør Tor Arne Ruud i Animalia.

