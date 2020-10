Mann døydde etter påkøyrsle i Moss

innenriks

Aust politidistrikt melde på Twitter like etter klokka 10 at ein mann hadde vorte påkøyrt ved Mosseporten. Rundt 20 minutt seinare melde politiet at det var snakk om ei dødsulykke.

Mannen skal ha vorte påkøyrd av ein lastebil. Ulykka har skjedd på innfartsvegen, på mossesida av tunnelen, skriv Moss Avis.

– Det vart freista livreddande førstehjelp, men personen vart etter kvart stadfesta død på staden, seier operasjonsleiar Lisbeth Mjøsund i Aust politidistrikt til avisa.

Politiet opplyser at det blir jobba på staden med å kartleggje hendinga.

(©NPK)