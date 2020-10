Melby oppmodar barn til å feire halloween

innenriks

På pressekonferansen til regjeringa om koronasituasjonen i Noreg onsdag, oppmoda kunnskapsministeren barn og unge til å feire bursdag eller halloween saman med klassen eller avdelinga si i barnehagen.

– Når vi strammar inn og seier at ein ikkje kan ha fleire enn fem gjester, så gjeld ikkje det for barn. Det er fordi barn som går saman, anten i barnehage eller skule, framleis kan vere saman med kohorten sin, sa Melby.

Andre reglar

Statsråden fortalde at dei har fått spørsmål om kvifor det er andre reglar for skule og barnehage enn det er elles i samfunnet.

– Regjeringa har prioritert å skjerme barn for inngripande tiltak. Vi strammar inn tiltaka elles i samfunnet for det skal vere trygt for barn, elevar og tilsette å komme på skule eller barnehage.

Ungdom smittar meir enn barn

Melby sa at det er lite smitte i barnehage og skule, og at vi har gode erfaringar med å halde dei opne på ein trygg måte. Ho sa òg at dei er klar over at ungdommar smittar i litt større grad enn mindre barn, men la til at ungdom smittar mindre enn vaksne.

– Når ungdommen går over i eit meir vakse smittemønster, er ikkje heilt avklart, men mest sannsynleg har det med talet på kontaktar å gjere, sa Melby.

