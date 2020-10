NRK: Feil på autovern har medverka til skadeomfanget i fleire ulykker

innenriks

Statens vegvesen har registrert 136 autovern-ulykker i perioden 2005–2019. Ei kartlegging som NRK har gjort av ulykkene viser at feil eller manglar ved autovern og andre typar rekkverk langs vegane har medverka til skadeomfanget i 71 av ulykkene.

76 menneske omkom i desse ulykkene.

Ulykkesrapportane frå Statens vegvesen viser at feil med avslutninga på autovernet har medverka til eit dødeleg utfall i ei rekkje ulykker.

Bjørn Laksforsmo, direktør for drift og vedlikehald i Statens vegvesen, seier til NRK at alt rekkverk langs heile riksvegnettet og europavegnettet vart inspisert i fjor, men at det likevel ikkje betyr at alt er utforma i tråd med gjeldande krav.

– Det betyr at dei rekkverka vi har, fyller den funksjonen dei skal ha og dei krava som var på byggjetidspunktet. Og når vi byggjer nytt, så byggjer vi i tråd med dei standardane som finst, seier Laksforsmo.

(©NPK)