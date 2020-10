Nabokommunane til Bergen ber folk bruke munnbind til og frå byen

innenriks

Dei nye felles smitteverntiltaka er meint som ei tilråding, ikkje som eit påbod, skriv Bergens Tidende.

Kommunane Askøy, Øygarden, Bjørnafjorden, Vaksdal, Samnanger, Austevoll, Alver og Osterøy ber mellom anna om at innbyggjarane bruker munnbind på kollektivreiser viss det ikkje er mogleg å halde einmetersregelen, og at innbyggjarar som er avhengige av kollektivtransport, har heimekontor viss det er mogleg.

Tiltaka inkluderer òg at serveringsstader med alkoholservering ikkje slepper inn gjester og ikkje serverer brennevin etter midnatt, og dessutan at dei må ha eit system for registrering av gjester. Lydnivået på utestader og serveringsstader må òg vere på eit slikt nivå at gjester kan halde ein samtale på minst éin meters avstand.

Tiltaka er for ein stor del dei same som Bergen kommune innførte tysdag etter høge smittetal den siste tida, men i Bergen er tiltaka gjennomførte som påbod og forbod.

(©NPK)