Nordmenn går mindre og kortare på ski

innenriks

Levekårsundersøkinga til Statistisk sentralbyrå viser at medan 29 prosent sa at dei hadde vore på ein lengre skitur i skogen eller på fjellet i 2011, svarte berre 21 prosent det same i 2020. Nedgangen har vore jamn gjennom ti år. Færre og færre svarte at dei tok dei lange skiturane for kvar gong undersøkingane vart gjorde.

Dette gjeld òg dei kortare skiturane: I 2011 svarte 42 prosent at dei hadde vore på ein kortare langrennstur, medan berre 33 prosent svarte det same i år.

Nedgangen er størst blant dei med høg utdanning, der delen som går langrenn har minka frå 67 til 53 prosent blant dei med universitetsutdanning sidan 2011. For personar med grunnskule fall delen frå 27 prosent til 20 prosent i same periode.

Det er òg ein nedgang for alpint, snøbrett og telemark frå 2011 til i dag. Mykje av nedgangen i år kan komme av at det var snømangel i sesongen 2019/2020.

(©NPK)