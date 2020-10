Pengar som universiteta og høgskulane ikkje har ein plan for, skal tilbake til staten

innenriks

– I statsbudsjettet for neste år er det foreslått over 36 milliardar kroner til universitet og høgskular. Då er det rimeleg å stille krav om at dei har ein plan for korleis dei skal brukast, seier forskings- og høgare utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Kunnskapsdepartementet innfører no ei grense på kor mykje pengar dei statlege universiteta og høgskulane kan ha på bok utan å ha ein plan for kva dei skal brukast til. Grensa blir sett til 5 prosent av overføringane dei får frå staten.

– Viss dei ikkje har ein plan for bruken, så må dei betale tilbake pengane, seier Asheim.

