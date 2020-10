Rapport: Redusert oljeverksemd ikkje så ille for Noreg som anteke

innenriks

Rapporten «Konsekvenser av redusert petroleumsvirksomhet» er finansiert av Naturvernforbundet og vil blir presentert under konferansane «Broen til framtiden om grønn omstilling og nye, grønne arbeidsplasser i Rogaland» onsdag og torsdag i høvesvis Haugesund og Stavanger.

– Rapporten viser at skremmebileta til oljeindustrien ikkje har rot i røynda. Politiske grep for å trappe ned oljeverksemda vil sjølvsagt ha kostnader, men norsk økonomi vil halde fram med å vekse sjølv med ei relativt rask utfasing, seier Silje Ask Lundberg, leiar i Naturvernforbundet, som naturleg nok er fornøgd med rapporten og seier det er gode nyheiter for alle som ønskjer ei grøn og rettferdig omstilling.

Ifølgje rapporten vil effekten av ein kraftig reduksjon i oljeaktiviteten berre svare til om lag eitt års BNP-vekst dei neste 30 åra. Utover det vil konsekvensane bli relativt små, fordi det vil vere styrkt konkurranseevne i resten av økonomien.

Rapporten legg til grunn ein stabil oljepris fram til 2050 og har ikkje gått gjennom moglegheitene Noreg har for å skape ny verdiskaping eller nye arbeidsplassar i eksisterande og nye grøne næringar. Andre rapportar viser at potensialet for dette er stort.

(©NPK)