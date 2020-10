Slik blir den nye koronakvardagen

innenriks

Måndag kunngjorde regjeringa at dei nasjonale koronatiltaka blir skjerpa på bakgrunn av smittesituasjonen i landet.

– Dersom vi tek eit krafttak no, er det mykje større sjanse for at vi kan få ei normal julefeiring med storfamilien, sa statsminister Erna Solberg (H).

Ved midnatt natt til onsdag tredde dei nye tiltaka i kraft, og dei vil vere gjeldande fram til adventstida tidleg i desember.

– På den tida håpar eg vi saman har fått ned smitten, sånn at vi kan feire jul slik vi pleier med besteforeldre og storfamilien samla, sa Solberg.

Ber folk om å kutte sosial kontakt

Dei nye nasjonale koronatiltaka til regjeringa omfattar mellom anna ei tilråding om å ikkje ha fleire enn fem gjester i private samanhengar i tillegg til husstandsmedlemmer.

Nordmenn blir òg sterkt oppmoda til å kutte ned på den sosiale omgangen, det vil seie å treffe så få personar som mogleg og for kortare tidsrom enn før.

Barn som går i barnehage og barneskule, kan feire bursdag saman med dei barna dei er saman med i barnehagen og klassen. Dermed gjeld ikkje regelen om maksimalt fem gjester på arrangement for dei aller minste her i landet.

– Barna skal få lov til å vere saman med ungar dei allereie er mykje saman med. Vi treng ikkje å vere like strenge overfor dei yngste som vi er med dei vaksne, sa kunnskapsminister Guri Melby (V) på pressekonferansen måndag.

I tillegg kan det ikkje vere fleire enn 50 deltakarar på private samankomstar på offentleg stad eller i leigde lokale. Det same gjeld òg for julebord. Det er ein reduksjon frå tidlegare, då 200 deltakarar kunne delta på ein slik samankomst.

Strengare i hovudstaden

Dersom du bur i hovudstaden, blir kvardagen din endå litt meir påverka i tida framover. I Oslo blir det fram til desember påbod om å ta i bruk heimekontor så langt det er praktisk mogleg.

Kommunen kjem òg med ei kraftig oppmoding til innbyggjarane om å ikkje møte fleire enn ti personar i veka i sosiale samanhengar, utanom husstanden og på jobb, barnehage og barneskule.

Såkalla sosiale bobler har før vorte innførte i land som til dømes Belgia, som til tider har hatt svært strenge koronatiltak.

– Vi må få ned talet på nærkontaktar, sa Oslo-byrådsleiar Raymond Johansen (Ap) måndag.

I tillegg blir det påbod om å bruke munnbind innandørs på offentlege stader der det ikkje er mogleg å halde meteren. Ein må òg bruke munnbind på serveringsstader når ein ikkje sit ved eit bord. Etter klokka 22 får utestadene ikkje lov til å sleppe inn fleire folk, ein kan framleis servere alkohol fram til stengjetid klokka 24.

Bergen følgjer etter

Bergen innførte strenge koronatiltak då dei hadde høge smittetal tidlegare i haust. Tiltaka såg ut til å ha effekt, og tala gjekk ned.

No er situasjonen annleis. Tysdag ettermiddag opplyste Bergen kommune at det var registrert 77 nye smittetilfelle det siste døgnet, noko som var det høgaste registrerte talet sidan koronautbrotet starta. Same ettermiddag kunngjorde byrådet at dei innfører nye innstrammingar, som i første omgang skal vare i fire veker. Blant tiltaka er forbod mot private samankomstar med meir enn ti personar og legitimeringskrav i utelivet.

– Vi står dessverre overfor ein krevjande vinter og må bu oss på det, sa byrådsleiar Roger Valhammer (Ap) på ein pressekonferanse.

Også i Bergen blir det påbod om heimekontor der det er praktisk mogleg. Bergensarane må òg bruke munnbind i kollektivtransporten og på offentlege stader innandørs der ein ikkje kan halde minst éin meters avstand.

I tillegg må utestadene i byen sørgje for at lydnivået ikkje er høgt, slik at gjestene skal kunne prate med kvarandre utan å måtte vere nærare kvarandre enn éin meter.

(©NPK)