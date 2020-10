Thorbjørn Jagland om leiarstriden: «Jeg var bedrøvet og deprimert»

innenriks

Den bitre maktkampen er gjennomgangstema i sjølvbiografien, som dekkjer perioden fram til Jagland gjekk av som leiar i Arbeidarpartiet i 2002 og overlét roret til erkerivalen.

Stoltenberg kom med sin versjon av hendingane i sjølvbiografien «Min historie» i 2016. Jagland beskriv korleis minna fløymde tilbake då han las den boka.

«Jeg tenkte tilbake på den vonde tiden da ondsinnede karakteristikker haglet nesten hver dag. Jeg fikk gradvis mindre og mindre selvtillit», skriv han.

«Til slutt trodde jeg at jeg faktisk var så håpløs som det ble skrevet.»

I sjølvbiografien, som har fått tittelen «Du skal eie det selv», er Jagland i løpande dialog med Stoltenbergs sjølvbiografi. Mellom anna bit han seg merke i korleis Stoltenberg skriv at Jagland verka inneslutta og mistenksam då konflikten gjekk føre seg.

«Det var mildt beskrevet. Jeg var bedrøvet og deprimert», kommenterer Jagland.

Stoltenbergs versjon

Hausten 2001 møtte Stoltenberg nokre «nære fortrolige» i Jan-Erik Larsens leilegheit på Bislett i Oslo for å diskutere situasjonen. Blant dei som deltok, var òg Bjarne Håkon Hanssen, Marianne Aasen Agdestein og dagens partileiar Jonas Gahr Støre.

«Vi passet på ikke å bli sett sammen da vi ankom denne leiligheten. Vi kom fra forskjellige retninger og på forskjellige tidspunkter. Flere av oss hadde kjente ansikter, og vi var redde for at noen skulle mistenke oss for å komme sammen for å fraksjonere. Og det var nettopp det vi skulle», skreiv Stoltenberg i boka si.

Ifølgje Stoltenberg var særleg Larsen og Hanssen tydelege på at han burde stille som partileiar.

«Jeg ga dem ikke noe skikkelig svar, men jeg visste at de jobbet for mitt kandidatur, og at de var blant medienes anonyme kilder som argumenterte for et lederskifte. Jeg stoppet dem ikke», avslørte han.

«Som en bombe»

Jagland skriv no at desse setningane slo ned i hovudet hans «som en bombe».

Då han las boka, var han heime i Strasbourg, der Jagland var generalsekretær i Europarådet, samtidig som Stoltenberg hadde overteke som generalsekretær i Nato.

«Inntil denne kvelden i Strasbourg, da jeg leste hva Jens hadde skrevet, hadde jeg trodd at jeg var utsatt for en pressekampanje. Jeg hadde kviet meg for å tro det som ble påstått, at personer i de innerste sirkler nærmest daglig forsøkte å få pressen til å formidle negative budskap om meg. Nå så jeg at det stemte. Personene ble nevnt av Jens selv.»

Vidare beskriv Jagland korleis han i 2002 kollapsa på Stortinget. Etter at han var lagd inn på Rikshospitalet, drog kona Hanne Grotjord til Stortinget for å ta vare på dei personlege eigedelane hans.

«Da en av Jens’ medarbeidere kom ute i korridoren og spurte om det var noe Jens kunne gjøre, måtte Hanne brekke seg.»

Håplaus situasjon

Jagland kunngjorde sin avgang som partileiar då han kom tilbake på jobb i februar det året.

I ettertid har han vore stortingspresident, leiar i Nobelkomiteen og generalsekretær i Europarådet.

Sjølvtilliten kom tilbake.

«Jeg var kanskje ikke så håpløs. Det var situasjonen som var håpløs», konkluderer Jagland.

Stoltenberg har for sin del ikkje noko å leggje i dag til.

«Jens Stoltenberg fortalte sin versjon av tiden som norsk politiker og statsminister i selvbiografien sin. Han har ikke noe å føye til utover dette», seier pressekontakten til Nato-sjefen Sissel Kruse Larsen i ein SMS til NTB.

Heller ikkje Støre har ønskt å kommentere opplysningane i boka.

