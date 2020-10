Auke i saker om negativ sosial kontroll

innenriks

Då skulane stengde, var det færre som kontakta minoritetsrådgivarane om at dei vart utsette for negativ sosial kontroll, truslar og vald. Då skulane opna igjen, auka òg meldingane. Dette gir grunn til å frykte høge mørketal, skriv Integrerings- og mangfaldsdirektoratet (IMDi) i ein fersk rapport om IMDis minoritetsrådgivarar og integreringsrådgivarar i første halvår 2020.

Mange utsette barn og unge kan ha vorte hindra frå å ta kontakt med minoritetsrådgivarane under koronapandemien, fordi dei ikkje har hatt moglegheit til å forlate heimen eller ha fortrulege samtalar, heiter det i rapporten.

– Det er ganske alvorleg viss unge som har behov for å snakke med ein trygg vaksenperson om kontroll, press, truslar og vald, ikkje har hatt moglegheit til det. Eg er bekymra for mørketala, og håpar ungdommane tek kontakt no, seier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Trass i dette var det totalt sett ein auke av saker første halvår i år, samanlikna med tidlegare år, med 285 saker. Det er ein liten auke samanlikna med 2019, og ein markant auke samanlikna med 2018. Omtrent halvparten av sakene handla om negativ sosial kontroll.

IMDis 49 minoritetsrådgivarar er utplasserte ved utvalde ungdoms- og vidaregåande skular over heile landet. Dei skal hjelpe elevar som står i fare for, eller blir utsette for, negativ sosial kontroll, æresrelatert vald, tvangsekteskap eller kjønnslemlesting. I budsjettet for 2021 foreslår regjeringa å utvide ordninga med ytterlegare 10 stillingar.

