Eldar Sætre leverte siste kvartalstal for Equinor

innenriks

Equinor hadde eit justert driftsresultat på 780 millionar dollar i tredje kvartal, ned frå 2,59 milliardar dollar i same kvartal i fjor, ein venta nedgang, men like fullt dårlege nyheiter.

Eit fat nordsjøolje blir torsdag formiddag omsett for under 38 dollar fatet.

– Dei finansielle resultata våre er prega av svake prisar sidan regionar i heile verda framleis er hardt påverka av pandemien, seier konsernsjef Eldar Sætre, som blir erstatta av Anders Opedal måndag 2. november. Då går òg Lars Christian Bacher av som finansdirektør og overlèt den jobben til Svein Skeie inntil vidare.

Då Sætre gjekk på podiet for å presentere den 25. rapporten sin, seks år etter at han tok over som sjef, takka han audmjukt for seg og den siste dansen.

Mindre verd

Som venta vart det nedskrivingar i milliardklassen for Equinor i samband med framlegginga av tredjekvartalsresultatet.

Selskapet har evaluert eigedelane sine og sett ein lågare verdi på dei enn før, delvis basert på prognosar for forventa olje- og gasspris i framtida. Equinor har forventa ein svært høg pris samanlikna med andre i bransjen.

Av nedskrivingar på 27 milliardar kroner, er 13 milliardar av dei på land i USA, der Equinor òg tidlegare har nedskrive store verdiar.

Nedskrivingane bidreg til at Equinors gjeldsgrad aukar til 31,6 prosent frå 29,3 prosent i andre kvartal. I tillegg skuldar Equinor no staten ni nye milliardar kroner for tilbakekjøp av aksjar i dette kvartalet, som også har auka gjeldsgrada.

Martin Linge

Sætre fekk spørsmål om verdien av skandalefeltet Martin Linge er del av nedskrivingane, men svarte då kontant at sidan feltet ikkje er i drift, kan det ikkje skrivast ned i verdi.

Snora skulle vore klipt på feltet i 2016, men etter enorme problem er budsjettet nær dobla til nesten 61 milliardar kroner. Det trengst ein oljepris på nærare 67 dollar fatet om det skal lønne seg å drifte feltet, vart det påpeika på pressekonferansen, med spørsmål om dette i det heile vil lønne seg. Equinor har nemleg nedjustert forventningane sine til framtidig oljepris til snittpris på 64 dollar i perioden 2021 til 2050.

– Eg kan ikkje kommentere på det. Det har hatt formidable kostnadsoverskridingar. Då vi kjøpte, hadde det allereie hatt 40 prosent kostnadsoverskridingar i forhold til utgangspunktet. Dette er eit veldig krevjande prosjekt. I tillegg må vi må bore inntil tre nye brønnar der, svarte Sætre om Martin Linge.

Brannen på Melkøya

Det siste kvartalet har fleire enkelthendingar overskygd nyheitene om Equinor meir enn koronarelaterte saker. Sætre fekk spørsmål om avsløringane om enorme tap i USA, brannen på Hammerfest LNG på Melkøya, milliardsprekkar på felta Johan Castberg og Martin Linge og Njord – alt på éin gong. Då måtte han sortere litt, og poengterte at fleire av dei negative hendingane var selskapet klar over ville komme, idet pandemien ville få konsekvensar ved at han ville påverke prosjekt med forseinkingar og valutautvikling.

– Så kjem den brannen på Melkøya, og den er klart at den skulle ein veldig, veldig gjerne ha vore forutan, men livet har lært meg at då handterer ein det òg, sa Sætre.

Utover det ønskjer han ikkje å kommentere brannen eller mogleg årsak før dei har sett rapportane frå granskingane.

Auka produksjon

I tredje kvartal produserte Equinor i snitt 1.994 millionar fat oljeekvivalentar per dag, som er litt over forventningane og 9 prosent over produksjonen for same periode i fjor.

Equinor har vidare fullført 26 leitebrønnar der det vart gjort 13 funn og to brønnar som enno er under vurdering. Ved kvartalsslutt var 16 brønnar framleis under arbeid.

Styret i konsernet har fastsett eit utbytte på 0,11 dollar per aksje for tredje kvartal.

Sætre kommenterte at han ikkje synest det var verken uforsiktig eller unaturleg med ei forsiktig løfting av utbyttet, sjølv med fall i tala dette kvartalet.

Før han avslutta si siste framlegging, vart han spurt om han angrar på noko, etter 40 år i Equinor og seks år som konsernsjef.

– Heilt sikkert, men du får ikkje vite det, veit du, var svaret.