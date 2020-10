Erna Solberg skal gjere greie for koronasituasjonen i Stortinget

innenriks

Det er klart etter eit møte mellom presidentskapet og dei parlamentariske leiarane på Stortinget torsdag.

Solberg etterlyste i eit brev til Stortinget denne veka ei avklaring på korleis nasjonalforsamlinga ønskjer at regjeringa skal halde dei orienterte om koronasituasjonen og tiltaka.

– Førespurnaden er drøfta i Stortingets presidentskap og med dei parlamentariske leiarane. Vi meiner at orienteringar til Stortinget som organ fortrinnsvis bør skje overfor Stortinget i plenum, seier stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen (H) til NTB.

– Det inneber at Stortinget no ser fram til ei forklaring frå statsministeren om den aktuelle situasjonen og om dei tiltaka regjeringa nyleg har vedteke, legg ho til.

Arbeidarpartileiar Jonas Gahr Støre har kravd at Solberg skal orientere om korleis dei nye og skjerpa koronatiltaka dei siste dagane skal følgjast opp. Han tok nyleg opp i Dagbladet at Noreg no står overfor auka smitte i samfunnet.

– Då må vi få vite kva som førte til at det vart ein så intens snuoperasjon gjennom helga. Dette har nærast vore venta. Det er nyttig for Stortinget å vite kva regjeringa har tenkt om det, sa han.

Korleis tiltaka vil påverke sårbare grupper, kva regjeringa skal gjere med importsmitte, og kva vurderingar som er gjorde mellom ulike faglege råd frå Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet, er andre spørsmål Støre vil ha svar på.