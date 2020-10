Melby med klar oppmoding: Ikkje kutt i skulane for å spare til koronatiltak

innenriks

– Viss ein barnehagelærar er sjuk og må halde seg heime, skal det setjast inn vikar. Det skal ikkje kuttast i tiltak i skulen for å spare pengar til koronatiltak, sa Melby under koronapressekonferansen torsdag.

Regjeringa lovar no 7,3 milliardar kroner ekstra til kommunane til neste år.

– Vi er alle einige om at utdanninga til barn og unge ikkje skal bli skadelidande under koronakrisa. Då må skular og barnehagar prioriterast lokalt når vi løyver pengar nasjonalt. Barn og unge bør få ein stor del av dei sju milliardane ekstra for 2021, sa Melby.

Ho sa at summen er éin milliard høgare enn overslaget til regjeringa over kor mykje ekstra kommunane eigentleg vil trenge for å handtere pandemien. Bakgrunnen er at fleire kommunar, ifølgje Melby, har rapportert for låge utgifter.

– I staden for å bruke ekstra pengar har dei kutta i andre ting for å få budsjetta til å gå opp, sa Melby.

No kjem ho med ei klar oppmoding om at kommunane må opne lommeboka for fullverdig drift av skulane.

– Dessverre ser vi at altfor mange har halde igjen, sa ho.

For det kostar meir pengar å drive skule under ein pandemi, vedgjekk Melby.

– Det å ha mindre grupper for barn, det kostar. Vikarar fordi lærarar er forkjølte, kostar. Overtid kostar. Ekstra reinhald, såpe og Antibac stod ikkje på skulebudsjetta då dei vart laga for 2020.

