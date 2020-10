Pleiar dømd for seksuell omgang med pasient i Drammen

innenriks

Han blir òg dømd til å betale kvinna 100.000 kroner i oppreisningserstatning.

I fjor vinter fortalde kvinna, som er pasient ved ein institusjon for psykisk sjuke, at ho og pleiaren hadde sendt sexbilete til kvarandre og hatt sex, skriv Drammens Tidende.

Pleiaren er allereie oppsagd frå jobben og fråteken lisensen sin. Forsvararen, advokat Shahu Nouri, seier til avisa at dei er usamde i slutninga og vurderinga i dommen av skuldspørsmålet.

– Kort og godt erkjenner ikkje den tiltalte straffskuld, seier advokaten og legg til at dei vurderer å anke dommen.

Pleiaren har innrømt at dei har sendt seksualiserte bilete til kvarandre, men nektar for at dei har hatt sex. Han vart oppsagd kort tid etter at forholdet vart kjent, og tidlegare i oktober møtte han i Asker og Bærum tingrett tiltalt for å ha misbrukt stillinga si til å skaffe seg sex.

Pasienten forklarte seg detaljert om seksuell omgang med pleiaren både på institusjonen og leilegheitene deira. Den seksuelle omgangen skal ifølgje kvinna ha skjedd frivillig og utan bruk av makt eller truslar.

– Ut ifrå ei samla vurdering av bevisa i saka, er retten ikkje i tvil om at pleiaren hadde seksuell omgang med pasienten ved minst fire høve, konkluderer retten.

Domstolen er heller ikkje i tvil om at det var eit overmaktsforhold. Som psykiatrisk pasient var kvinna i ein sårbar situasjon.

(©NPK)