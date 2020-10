innenriks

– DNA-analysar viser at liket har same mor og far som det premature fosteret som vart funne på ei anna adresse i Kvæfjord i oktober 2019, seier etterforskingsleiar Morten Hole ved Harstad politistasjon i ei pressemelding.

Det siste liket vart funne i eit uthus i Kvæfjord 19. oktober. Det bar preg av å ha lege lenge.