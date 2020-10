Siv Jensen vil ha regjeringa på banen i den nye karikaturstriden

innenriks

– Det vi ser, er ein ny karikaturstrid. Macron står fram som ein modig mann. Men det han gjer, er nødvendig. Han tek eit oppgjer med reaksjonære krefter som vil innskrenke ytringsfridommen. Og då spør eg meg, kvar er den moralske støtta frå regjeringa? seier Jensen til NTB.

Frankrikes president Emmanuel Macron blir hardt pressa av Tyrkia og president Recep Tayyip Erdogan, og dessutan fleire andre muslimske land.

Macron har forsvart karikaturar på ytringsfridomsgrunnlag.

– Eg meiner at når Frankrike står opp for sekulære verdiar og ein ytringsfridom som er under press, må Noreg stå skulder til skulder med Frankrike, seier Jensen.

Erdogan har mellom anna samanlikna måten muslimar blir behandla på i Europa, med folkemordet på jødane før og under andre verdskrigen.

I etterkant av ei karikaturteikning av Erdogan i den siste utgåva av Charlie Hebdo skulda Erdogan vestlege land med Frankrike i spissen for å ha innleidd eit nytt korstog.

Jensen viser til at Danmarks utanriksminister Jeppe Kofod har komme med ein klar fordømming av Erdogans åtferd.

– Noko liknande har eg ikkje registrert frå norske styresmakter, verken frå statsministeren eller utanriksministeren, seier Jensen.

