FHI: Noreg vart varsla om koronasmitte frå Austerrike allereie 4. mars

innenriks

Det stadfestar overlege Didrik F. Vestrheim i Folkehelseinstituttet til VG.

4. mars melde Island at åtte skituristar, som kom frå Ischgl i Austerrike, hadde testa positivt for koronaviruset. Først 8. mars vart Tirol sett på lista over område med utbreidd spreiing.

– Det var ein del uvisse knytt til situasjonen i Austerrike. Styresmaktene i Austerrike rapporterte berre få tilfelle gjennom det europeiske varslingssystemet, og vi hadde altså noko sprikjande informasjon om situasjonen, seier Vestrheim.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) meiner det er for tidleg å evaluere handteringa.

– Eg veit ikkje heilt kor mykje det betydde. Eg vil vere forsiktig med å seie at dei burde rykt ut med ein gong. Då måtte kanskje tusenvis ha gått i karantene og det ville vore veldig dramatisk, seier han.

