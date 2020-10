Forsvars-fight i Stortinget: Krav om meir folk og pengar

innenriks

Denne veka starta forhandlingane i Stortinget om ein ny langtidsplan for Forsvaret for åra 2021 til 2024.

– Det er for lite satsing på personell i den første fireårsperioden. Ein treng å få fleire folk i arbeid i Forsvaret, seier forsvarspolitisk talsperson for Framstegspartiet Morten Wold til NTB.

– Vi er òg skuffa over at det ikkje er sett av noko til nye helikopter for Hæren. Det verkar som om ein skyv mange ting framfor seg, slik at drifta av Forsvaret vil vidareførast omtrent som i dag, legg han til.

Kraftig forseinka

I og med at Stortinget i vår sende den opphavlege planen i retur til regjeringa med krav om endringar, er prosessen med å få vedteke ein ny forsvarsstruktur sterkt forseinka.

No har utanriks- og forsvarskomiteen på Stortinget eit par veker på seg til å semjast før dei skal levere innstilling 17. november.

Regjeringspartia Høgre, KrF og Venstre ønskjer eit breiast mogleg fleirtal bak ein ny forsvarsplan. Men Ap, Sp og Frp – som også skal i budsjettforhandlingar med regjeringspartia – krev endringar for å bli med på ein avtale. Også hos Ap og Sp er det fleire folk som står øvst på lista.

500 fleire neste år

Ap har eit krav om 500 fleire tilsette i Forsvaret i 2021. Tiltaket kostar omkring 500 millionar, og partiet understrekar at forhandlingane avheng av ei tydeleg avklaring frå regjeringspartia om dei er villige til å gjere endringar i 2021-budsjettet.

– Vi treng ikkje løfte på sikt, men tilsette i morgon. Dette er ei veldig stor sjanse til å re-rekruttere folk til Forsvaret, seier forsvarspolitisk talsperson for Ap Anniken Huitfeldt til NTB.

Også ei «reell helikopterløysing til Hæren», basert på Bardufoss, påskunding av langtrekkjande luftvern på Ørland og Evenes og unntak for Forsvaret frå kuttkrava i avbyråkratiserings- og effektiviseringsreforma til regjeringa står på kravlista til Ap.

Stridsvogner og Andøya

Kravet om auka bemanning har dermed fleirtal i Stortinget, ettersom også Senterpartiet sluttar seg til det.

– Det hjelper ikkje å investere utan folk til å gjere jobben, seier forsvarspolitisk talsperson Liv Signe Navarsete.

Ho vil samtidig påskunde arbeidet med å kjøpe inn nye stridsvogner til Hæren. I regjeringsforslaget heiter det at «Hæren vil innfase nye stridsvogner fra 2025».

– Hovudproblemet i planen er at ein skyv alle nye investeringar, alt som er av vekst, inn i den neste fireårsperioden, og ein del til etter 2028. Det er langt, langt fram, påpeikar Sp-politikaren overfor NTB.

Krav om vidare aktivitet på Andøya – som for lengst er vedteken lagd ned – vil Sp òg leggje på bordet.

– Må ha balanse

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) understreka då han la fram planen, at det må vere ein balanse mellom den strukturen som blir vedteken, og dei økonomiske rammene.

Kardinalfeilen politikarane har gjort tidlegare, er å køyre på med vedtak utan å finansiere dei, påpeikar han.

– Her har Stortinget alle moglegheiter til å halde seg innanfor rammene, for no behandlar det langtidsplanen, og så skal det behandle budsjettet. Då må vi vente at Stortinget også finansierer dei eventuelle ekstrasatsingane det måtte komme med, sa Bakke-Jensen til NTB i oktober.

Han minte om at Forsvaret må ha utdanningskapasitet, jobb og utstyr til eventuelt nytt personell, anten det dreier seg om vernepliktige eller tilsette.

(©NPK)