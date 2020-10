Hagen-barna: At politiet trur at det er eit drap, betyr ikkje at det stemmer

innenriks

To år etter at Anne-Elisabeth Hagen vart borte frå Lørenskog, har ikkje politiet nokon andre moglege gjerningspersonar i kikkerten enn ektemannen, Tom Hagen.

Dei tre barna til Hagen er ikkje einige med politiet i at det kan vere sannsynleg at det dreier seg om eit drap.

«At politiet tror at det er et drap, betyr ikke at det er riktig. De objektive funn i Sloraveien 4 fra 31. oktober 2018 tilsier etter min mening med langt større sannsynlighet at det er en bortføring», skriv bistandsadvokaten til Hagen-barna, Ståle Kihle, i ei pressemelding som fleire medium har sitert fredag.

– Eit sidespor

Ifølgje TV 2, som har publisert heile pressemeldinga, heiter det at Hagen-barna har forståing for at det både er rett og nødvendig med ei etterforsking som også er retta mot dei næraste i ei slik sak.

– Det er likevel slik at mine klientar med den kunnskapen og erfaringa dei har om både Tom og Lisbeth, er overtydde om at Tom ikkje står bak ugjerninga, skriv Kihle.

– Dei tre barna oppfattar siktinga mot Tom som eit sidespor, dei veit at han er uskuldig. Det har dei visst heile tida, heiter det vidare.

To år sidan ho forsvann

28. april 2020 vart Tom Hagen arrestert og sikta for å ha drepe kona Anne-Elisabeth Hagen, eller for å ha medverka til det.

Politiinspektør Agnes Beate Hemiø seier fredag ettermiddag i ei pressemelding at politiet har stor forståing for at saka er ei svært stor belastning for familien til Anne-Elisabeth Hagen.

Ho opplyser vidare at politiet ikkje har nokon ytterlegare kommentarar til pressemeldinga frå bistandsadvokaten.

