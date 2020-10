Knivstikking på Elverum – kvinne truleg tilfeldig offer

innenriks

Ei kvinne er skadd i ei knivstikking på ei privat adresse i Elverum. Ho vart påført stikkskadar og får no behandling på sjukehus, opplyser politiet i Innlandet i ei pressemelding.

Operasjonsleiar Haagen Løvseth seier til NTB at politiet er på plass og i gang med eit stort søk etter gjerningspersonen i området.

– Det skjedde vest for Glomma, og det er i hovudsak der og sør for Terningmoen leir vi leitar, seier Løvseth.

Oppmodar folk om å halde seg inne

Politiet fekk melding om hendinga klokka 14.24. Løvseth seier at det ser ut til at kvinna var eit tilfeldig offer, og at politiet derfor tek alle forholdsreglar og oppmodar folk i området til å vere varsame.

– Naboar i området får beskjed om å halde seg innandørs og låse dørene. Ved observasjonar ring 112, skriv politiet i pressemeldinga.

Dei legg til at gjerningsmannen kan vere iført ei stolen militæruniform, og at det er grunn til å tru at han er psykisk ustabil.

Militæruniform stolen

Hendinga blir òg sett i samanheng med observasjonar av ein ustabil eller rusa person natt til fredag. I tillegg vart ei militæruniform stolen frå Terningmoen militærleir i Elverum.

– I den eine hendinga har vi namn og bilete, seier Løvseth til NTB.

Løvseth legg likevel til at det endå ikkje er stadfesta at det dreier seg om same person i alle tre hendingane.

