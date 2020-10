Koronaramma reiseselskap får ikkje forsikring

innenriks

Ifølgje Bergens Tidende/E24 meiner forsikringsselskapet Nordic Guarantees at det er for stor risiko knytt til forsikringar for reiseselskapa.

– Vi ser ikkje noko betring i denne bransjen dei kommande åra, seier sals- og marknadssjef Michael Gantén i Nordic Guarantee, som har sagt opp alle avtalar unnateke den dei har med Ving.

Slike forsikringar blir kravde av Reisegarantifondet, og leiar Aki J. Viitala fortel at situasjonen er svært alvorleg for dei som no står utan forsikring.

– Dei vil slite med finne nye garantistar slik situasjonen er i dag. Dette kan vere eit nakkeskot for mange mindre og mellomstore selskap, seier Viitala.

Eitt av selskapa som ikkje lenger har forsikring, er Fjord Tours, som mellom anna står bak «Norway in a nutshell». Selskapet må skaffe 5 millionar kroner i garanti på éin månad, og ifølgje administrerande direktør Kristian Jørgensen kan det innebere å måtte be eigarane om tilførsel av kapital.

Reiser som vart bestilt før forsikringa vart sagt opp, blir dekte. Det gjer òg reiser bestilt i oppseiingstida, understrekar Nordic Guarantee.

