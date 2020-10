Melby: Truleg ikkje aktuelt med ei ny, nasjonal stenging av skular og barnehagar

innenriks

– Som eit breitt nasjonalt tiltak, ser vi det ikkje som så veldig aktuelt å stengje alle skular og barnehagar, seier kunnskapsminister Guri Melby (V) til NTB.

12. mars i år valde regjeringa å stengje alle barnehagar og skular i Noreg etter at smitten auka raskt. Stenginga varte i seks veker og medførte at fleire tusen barnehagebarn og elevar måtte haldast heime.

Onsdag denne veka sa Melby at det er ikkje bevist at stenging av barnehagar og skular avgrensar smittespreiing av koronavirus i samfunnet.

Dei siste vekene har fleire barnehagar og skular rundt om i landet måtta stengje heilt eller delvis etter lokale utbrot. Melby meiner at det er vegen å gå òg framover, sjølv om smitten i samfunnet skulle auke ytterlegare.

Ho seier at smittevernrettleiaren som er utarbeidd for skulane, vil vere dekkjande i dei fleste situasjonar.

– Det er vanskeleg å sjå for seg at det ikkje skal vere tilstrekkeleg med tiltaka på raudt nivå. Men vi kan ikkje sjå bort frå at brei stenging kan skje i kortare tidsrom i enkeltkommunar viss ein til dømes ikkje har heilt oversikt over smittebiletet, seier kunnskapsministeren.

Ho viser til at det framleis er relativt få skular som har opplevd større koronautbrot.

– Ein har hatt enkeltelevar, men dei har stort sett vorte smitta av familien. Og når dei ikkje går på skulen når dei har symptom, blir heller ikkje andre elevar smitta. Derfor har vi hatt relativt få stengingar og relativt få elevar i karantene, samanlikna med smittetrykket vi etter kvart har hatt, seier Melby.

