NLF: Nye reglar for vinterdekk til tungbilar viktig for trafikktryggleiken

innenriks

Konkret inneber dette at dekk på styrande foraksel og drivhjul på tunge køyretøy no må vere merkt med alpesymbolet (3PMSF), skriv Statens vegvesen på nettsidene sine.

Løpehjul og tilhengjar vil framleis ha eit minstekrav om M+S-merking (mud and snow). Krav til mønsterdjupn er det same, minimum 5 millimeter på alle hjula.

– Men eg vil minne om at hovudregelen framleis er at førar til kvar tid må sørgje for at køyretøyet er riktig skodd for gjeldande føre, seier leiar for utekontroll i Statens vegvesen, Kjetil Wigdel.

Regelendringa vart kunngjord i fjor haust.

– Alt som kan bidra til å gjere det sikrare å køyre på vintervegane våre, er av det gode, sjølv om nokon må tole ein ekstra kostnad, seier administrerande direktør i Norsk Lastebileier-forbund (NLF) Geir A. Mo.

