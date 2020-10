Nordmenn betaler meir enn nødvendig for medisinar

innenriks

– I mange tilfelle finst det fleire likeverdige legemiddel med same verkestoff, under ulikt namn, og med ulik utsjånad og pris. Apoteket tilbyr alltid pasienten det rimelegaste alternativet, men mange betaler meir enn nødvendig for å få nøyaktig det merkenamnet som står på resepten, seier Oddbjørn Tysnes i Apotekforeningen.

Norske apotekkundar kjøpte 3,2 millionar legemiddelpakningar til høgare pris enn nødvendig i fjor.

Eldre kjem verst ut av statistikken. Heile 78 av dei 129 millionane er betalte av pasientar over 60 år. 63 prosent av dei som vel dyrare alternativ er kvinner.

