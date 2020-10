PST: Trusselen frå islamistisk terror er skjerpa

innenriks

Det opplyser Politiets tryggingsteneste (PST) i ei pressemelding fredag.

– Vi vurderer det framleis som mogleg at nokon vil prøve å gjennomføre terrorhandlingar i Noreg, motivert av religiøse eller islamistiske motiv, skriv PST.

– Det skal lite til før vurderinga av den forventa trusselen vil bli endra til sannsynleg, legg dei til.

Hemn på krenkingar

Årsaka er at PST trur ytterleggåande islamistar kan prøve å gjennomføre terrorangrep som ein respons på det dei oppfattar som krenking av islam. PST skriv at det som blir oppfatta som krenkingar, er ei viktig årsak til radikalisering.

– Det er sannsynleg at islamkritiske aktørar i Noreg vil halde fram med å utøve handlingar som enkelte muslimar vil oppleve som krenkjande, understrekar dei.

– Ulike aktørar på sosiale medium lagar i tillegg falske nyheiter om påstått islamkrenkjande handlingar i Noreg. Dersom det er vanskeleg for mottakarane å skilje mellom falske og ekte nyheiter, kan dette bidra til å forsterke biletet av at Noreg er eit land der islam blir krenkt, legg dei til.

I tillegg har ekstreme organisasjonar som al-Qaida og IS nyleg komme med oppmodingar til terror.

– Samla sett endrar dei ovannemnde utviklingstrekka det noverande trusselbiletet, konkluderer PST.

Meir høgreekstremisme

PST meiner utviklinga den siste tida òg kan føre til auka radikalisering og rekruttering til høgreekstreme miljø.

– Bakgrunnen for vurderinga er at kampsakene for høgreekstreme framleis vil ha ein sterk appell. Særleg gjeld dette motstand mot religionen islam, muslimar og dessutan anna ikkje-vestleg innvandring, understrekar dei.

Dei meiner at auka isolering som følgje av koronapandemien, kan ha ført til at folk har brukt meir tid på nett, noko som blir knytt til radikalisering.

Viss islamistiske terrorangrep blir gjennomførte, kan dette òg motivere angrep frå høgreekstreme.

PST ser på samlingsstader for muslimar som dei mest sannsynlege måla for høgreekstrem terror.

Terror i Frankrike

Skjerpinga av terrortrusselvurderinga kjem éin dag etter terrorangrepet i Nice i Frankrike. Tre personar mista livet i angrepet, og ein av desse fekk hovudet skore av. Gjerningsmannen, ein 21 år gammal tunisiar, skal gjennom heile angrepet ha ropt «Allahu Akbar» (gud er den største).

Angrepet skjedde berre veker etter at historielæraren Samuel Paty fekk halsen skoren over etter å ha vist Mohammed-karikaturar i klasserommet. Frankrikes president Emmanuel Macron har forsvart karikaturane med tilvising til ytringsfridommen.

(©NPK)