Sokneprest blir fjerna frå konfirmantarbeid etter toretale mot homofili og abort

I talen til konfirmantane 23. august åtvara sokneprest Bjarne Gustad mot at ekteskap med same kjønn var mot Guds skaparordning, at Noreg har ei «ugudeleg lov» som gjer det lovleg å ta abort, og han åtvara mot kvinnelist og at kvinner har eit særleg ansvar for utruskap.

Reaksjonane etter talen til soknepresten var sterke og soknepresten vart kalla inn på teppet til biskopen i Nord-Hålogaland, Olav Øygard. No har biskopen fråteke sokneprest Bjarne Gustad konfirmantarbeidet i Kautokeino sokn i 2020 og 2021 skriv Altaposten.

Til avisa seier Gustad at resten av arbeidsoppgåvene hans held fram som normalt, og at det berre er konfirmantarbeidet som blir påverka.

Sjølv om biskopen i ettertid har beklaga talen til soknepresten, står Gustad på sitt.

– Abort er å drepe. Eg ser veldig alvorleg på det. Også det som handlar om kjønnsskifte og det heilage ved ekteskapet, at vi ikkje skal drive hor, er viktig å trekke fram, også for unge menneske seier Gustad til Dagen.

