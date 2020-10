innenriks

Problema vart løyste ved 13-tida, opplyser pressevakt Thea Rønneberg i Bane Nor til NTB.

Straumproblema kjem av at eit tog reiv ned ein køyreleidning mellom Oslo S og Lodalen torsdag. Dette førte til at færre spor var i bruk, og at ekstratoga i morgontrafikken vart innstilte. Det var òg forseinkingar for andre avgangar.

– Det kan hende at det framleis vil vere enkelte forseinkingar og innstillingar utover ettermiddagen, seier Rønneberg.

