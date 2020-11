Direktorat stoppar pengestøtta til stiftelsen Født Fri

innenriks

– Grundige undersøkingar av økonomien i stiftelsen viser klare og systematiske brot på føresetnadene for tilskot, seier Imdi-direktør Libe Rieber-Mohn i ei pressemelding måndag.

Etter ein grundig gjennomgang av Født Fris rekneskapsdokumentasjon er konklusjonen frå direktoratet at stiftelsen har hatt for dårleg økonomistyring.

Imdis vedtak betyr at stiftelsen ikkje får utbetalt 3 millionar kroner i andre termin.

Vedtaket kan klagast på til Kunnskapsdepartementet. Fristen for å klage er tre veker frå den dagen Født Fri fekk brevet om at driftsstøtta blir tilbake halden.

«Misvisende og feilaktig»

Stiftelsen reagerer sterkt på at støtta blir halden tilbake.

– Stiftelsen FødtFri ser på svaret frå Imdi som misvisande og bygd på eit feilaktig grunnlag, heiter det i ei fråsegn måndag kveld.

– Vi fekk i dag eit brev frå Imdi som blir kalla «vedtak om tilbakehold av tilskudd». Brevet blir oppfatta å vere ei ny grunngiving for det tidlegare formløse vedtak, heiter det.

Stiftelsen held fast på at dei meiner økonomistyringa «har vært god». Dagleg leiar Shabana Rehman reagerer òg på at ho fekk kjennskap til Imdis konklusjon via media.

– Det er svært kritikkverdig i seg sjølv. No har vi fått tre vekers klagefrist, men har ingen pengar og ingen tilsette, seier ho til VG.

– Kjedeleg sak

Rieber-Mohn kallar det heile ei kjedeleg sak, men presiserer viktigheita av at løyvde midlar blir brukt som dei skal.

– Det er stor konkurranse om ressursar på frivilligheitsfeltet. Derfor er det viktig at organisasjonar som får støtte, bruker midlane til fellesskapet i tråd med formålet og har god økonomisk styring, seier ho.

– Når ein organisasjon som har fått 14 millionar over statsbudsjettet ikkje følgjer retningslinjene, må det få konsekvensar, seier Imdi-sjefen.

Fekk varsel

Imdi fekk 11. august eit varsel knytt til fleire forhold vedrørande stiftelsen. På bakgrunn av varselet vart det sett i gang undersøkingar med vekt på økonomistyringa til stiftelsen.

Undersøkingane vart utførte av revisjonsselskapet Ernst & Young, som konkluderte med at stiftelsen mangla god økonomistyring, og at deler av tilskotet ikkje var brukt i tråd med formålet.

Født Fri avviste allereie i starten av oktober skuldingane om dårleg økonomistyring og kravde at all pengestøtte for 2020 blir betalt ut.