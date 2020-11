Direktorat stoppar pengestøtta til stiftinga Født Fri

innenriks

– Grundige undersøkingar av økonomien i stiftinga viser klare og systematiske brot på føresetnadene for tilskot, seier IMDi-direktør Libe Rieber-Mohn i ei pressemelding.

Etter ein grundig gjennomgang av Født Fris rekneskapsdokumentasjon er konklusjonen frå direktoratet at stiftinga har hatt for dårleg økonomistyring.

IMDis vedtak betyr at stiftinga ikkje får utbetalt 3 millionar kroner i andre termin.

Vedtaket kan klagast på til Kunnskapsdepartementet. Fristen for å klage er tre veker frå den dagen Født Fri fekk brevet om at driftsstøtta blir halden tilbake.

– Svært overraska

– Eg fekk nettopp konklusjonen sjølv og er svært overraska over at endå ein gong er det de i pressa som ringjer meg om IMDis vedtak, utan at eg har fått tid til å setje meg inn i det, seier den daglege leiaren av stiftinga, Shabana Rehman, til VG.

Ifølgje Rehman har saka heile vegen vorte leken til pressa før stiftinga har vorte varsla.

– Det er svært kritikkverdig i seg sjølv. No har vi fått tre vekers klagefrist, men har ingen pengar og ingen tilsette, seier ho.

Kjedeleg sak

Rieber-Mohn kallar det heile ei kjedeleg sak, men presiserer viktigheita av at løyvde middel blir brukte som dei skal.

– Det er stor konkurranse om ressursar på frivilligfeltet, derfor er det viktig at organisasjonar som får støtte, bruker midla til fellesskapet i tråd med formålet og har god økonomisk styring. Når ein organisasjon som har fått 14 millionar over statsbudsjettet, ikkje følgjer retningslinjene, må det få konsekvensar, seier ho.

IMDi fekk 11. august eit varsel knytt til fleire forhold i samband med stiftinga. På bakgrunn av varselet vart det igangsett undersøkingar med vekt på økonomistyringa til stiftinga.

Undersøkingane vart utførte av revisjonsselskapet Ernst & Young, som konkluderte med at stiftinga mangla god økonomistyring, og at delar av tilskotet ikkje var brukt i tråd med formålet.

Har avvist kritikken

Født Fri har avvist kritikken om dårleg økonomistyring og har kravd at all pengestøtte for 2020 blir betalt ut.

– Vi ber om at vedtaket blir gjort om. Vidare ber vi om at IMDi legg til grunn at det ikkje er vesentlege kritikkverdige forhold i Stiftelsen Født Fris bruk av offentlege middel, går det fram av svaret frå stiftinga til direktoratet 6. oktober.

I svaret heiter det at «vedtaket om å tilbakeholde budsjettmidler er feilaktig», og at «de bevilgede offentlige midler er medgått til forholdet».

– Vi kjenner oss ikkje igjen i den skildringa vi er gitt. Vi har levert og har fått gode tilbakemeldingar frå IMDi i dei tre åra vi har vore i verksemd, sa Født Fris styreleiar Jan Asker.