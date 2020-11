Koronasvar på 15 minutt – no startar utprøving av hurtigtestar i Oslo

innenriks

– Testane blir tekne på same måte som ein ordinær test, det vil seie i nase og svelg, seier, assisterande helsedirektør Espen Nakstad til NTB.

I staden for at prøvepinnane blir sende til laboratorium for analyse, blir dei dyppa ned i eit reagensrøyr og blir analysert på teststasjonen.

– Det vil ta rundt 15 til 20 minutt før ein får eit svar, seier Nakstad.

4.000 hurtigtestar skal gjennomførast, mellom anna for å finne ut om hurtigtestar er like pålitelege som laboratorietestane.

Nakstad fortel at dersom ein er smitta, altså leverer ei positiv prøve, vil prøvesvaret vere omtrent 100 prosent sikkert med hurtigtestane.

– Så er spørsmålet: kor mange av dei sjuke fangar den opp. I dei ordinære testane ligg det nok på rundt 90 prosent. På hurtigtestane vil det truleg liggje litt under, men vi er ikkje heilt sikre. Dette skal vi no kartleggje, seier Nakstad.

Han fortel at alle som kjem til testsenteret på Aker, vil bli tilbodne hurtigtest i tillegg. Utprøvinga, som er i regi av Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Oslo kommune, skal vare i rundt to, tre veker.

Helsedirektoratet opplyser at dersom hurtigtestane viser seg å vere pålitelege, kan dei bli viktige for å få betre kontroll på pandemien. Då kan ein raskt få svar på kven som er smitta og setje i gang smittesporing og smitteverntiltak.

(©NPK)