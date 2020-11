Mange nordmenn har framleis ferie til gode

innenriks

I undersøkinga Norsk koronamonitor svarer 31 prosent av dei spurde at dei har ferie til gode som må takast, eller som dei vil nytte seg av innan utgangen av året.

– Mange nordmenn valde å utsetje delar av sommarferien i håp om betre moglegheiter seinare på året. Men no hastar det, og det er langt frå enkelt å vite kvar ein skal gjere av seg, seier seniorrådgivar Nora Clausen i Opinion.

Ho trur mange droppa eller utsette sommarferien i år med håp om at det skulle bli betre seinare i år. Men no er situasjonen verre enn på lenge.

I undersøkinga svarer då også 68 prosent at dei ikkje kjem til å flyge innanlands før årsskiftet, medan heile 89 prosent avviser at det er aktuelt å flyge utanlands.

Ifølgje FN-organisasjonen UNWTO (Turismeorganisasjonen i verda) har den internasjonale turismen falle med heile 70 prosent dei første åtte månad i år. Prognosane viser at reduksjonen endar på like mykje når 2020 er over.

